Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçları... Tüm bu ödemeler yapılandırma kapsamında! Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarihli 31506. sayısında yer alan 'yapılandırma' düzenlemesine göre, gelir ve kurumlar vergisi, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlar, vergi tahriyatları, gümrük vergileri, sigorta primleri ve KYK borçları yapılandırılacak.

1 15 Milyonlarca borçlu vatandaşı ilgilendiren 'yapılandırma' kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, tüm detaylarıyla yer aldı. Yayımlanan düzenlemeye göre, gelir ve kurumlar vergisi, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlar, vergi tahriyatları, gümrük vergileri, sigorta primleri ve KYK borçlarının yapılandırma kapsamında yer alacağı belirtildi.