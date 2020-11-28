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Resmi Gazetede yayımlandı! Yeniden değerleme oranı belli oldu: İşte yeni ceza oranı...

Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranına ilişkin karar Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre 2021 yılında harç, vergi ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak uygulanacak.

Resmi Gazetede yayımlandı! Yeniden değerleme oranı belli oldu: İşte yeni ceza oranı...

2021 yılına günler kala Resmi Gazetede yayımlanan kararla harç, vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı belirlendi.

Resmi Gazete yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur."

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YENİDEN DEĞERLEME NEDİR?

Yeniden değerleme, işletme defterlerinde tarihi maliyetler ile kayıtlı olan sabit kıymetler üzerindeki enflasyonist etkilerin giderilmesidir. Yani bir başka deyişle yeniden değerleme,  sabit kıymetlerin gerçek değerine yükseltilmesi işlemidir. 
Yeniden  değerleme,  işletmelerin  enflasyondan  kaynaklanan fıktif  kârlarının önlenerek, gerçek kârların tesbit edilmesine olanak sağlar. Bu sayede işletmeler gereksiz vergi yükünden kurtulur ve  sabit kıymetlerin yenilenebilmesi için gerekli fonları oluşturulur. 

Resmi Gazetede yayımlandı! Yeniden değerleme oranı belli oldu: İşte yeni ceza oranı...

Tayfun Altuntaş
Editör


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