Resmi Gazetede yayımlandı! Yeniden değerleme oranı belli oldu: İşte yeni ceza oranı...

2021 yılına günler kala Resmi Gazetede yayımlanan kararla harç, vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı belirlendi.

Resmi Gazete yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur."

YENİDEN DEĞERLEME NEDİR?

Yeniden değerleme, işletme defterlerinde tarihi maliyetler ile kayıtlı olan sabit kıymetler üzerindeki enflasyonist etkilerin giderilmesidir. Yani bir başka deyişle yeniden değerleme, sabit kıymetlerin gerçek değerine yükseltilmesi işlemidir.

Yeniden değerleme, işletmelerin enflasyondan kaynaklanan fıktif kârlarının önlenerek, gerçek kârların tesbit edilmesine olanak sağlar. Bu sayede işletmeler gereksiz vergi yükünden kurtulur ve sabit kıymetlerin yenilenebilmesi için gerekli fonları oluşturulur.