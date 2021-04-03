Konya, Selçuklu’da belediye hizmet binası otizm dikkat çekmek için mavi olduAlparslan Türkeş'in ölümünün 24. yılıResmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!Zehra Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz'ın aşk yaşadıkları iddia ediliyor!SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: 4.7 ile sallandı!Kayahan kimdir, nereli? Kayahan kaç yaşında ve neden öldü?3 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!Bim 3 Nisan Cumartesi kataloğu | Bim indirimli, aktüel ürünler3 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre artık yurt dışından ülkemize getirilerek tamir, bakım ve onarımı yapılan araçlardan ücret talep edileceği belirtildi. 2 bin euro ve altında masraf yapılan araçlar için geçerli olan karar yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin son sayısında yer alan düzenlemeye göre, yurt dışından Türkiye'ye getirilerek bakım, tamir, veya onarım yapılmasının ardından çıkış yapan araçlardan artık ücret talep edilecek. 

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren karara göre, Türkiye'ye getirildikten sonra bakım veya onarımdan geçen ve işlem işçiliğin ardından ülkeden boş olarak çıkan araçlardan ücret tahsil edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!

MASRAF 2 BİN EURO'NUN ALTINDAYSA 600 EURO GEÇİŞ ÜCRETİ

Ancak geçici ya da yabancı plakalı, bakım, onarım, tadilat, tamirat yaptıran araçlara harcanan masraf 2 bin euro ve üzerinde masrafa sebebp olursa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!

2 bin euro ve altında masraf yapılan araçlarda ise 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek. Her iki durumda da aracın tamirine ilişkin faturalandırma istenecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!

Resmi Gazete'de, 'Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' başlığıyla yayımlanan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ

ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2013

28731

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/2/2014

28920

2-

2/6/2017

30084

3-

15/1/2019

                  30656 (Mükerrer)

 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT