Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından gelen araçlardan bakım ücreti alınacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin son sayısında yer alan düzenlemeye göre, yurt dışından Türkiye'ye getirilerek bakım, tamir, veya onarım yapılmasının ardından çıkış yapan araçlardan artık ücret talep edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren karara göre, Türkiye'ye getirildikten sonra bakım veya onarımdan geçen ve işlem işçiliğin ardından ülkeden boş olarak çıkan araçlardan ücret tahsil edilecek.

MASRAF 2 BİN EURO'NUN ALTINDAYSA 600 EURO GEÇİŞ ÜCRETİ

Ancak geçici ya da yabancı plakalı, bakım, onarım, tadilat, tamirat yaptıran araçlara harcanan masraf 2 bin euro ve üzerinde masrafa sebebp olursa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek.

2 bin euro ve altında masraf yapılan araçlarda ise 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek. Her iki durumda da aracın tamirine ilişkin faturalandırma istenecek.

Resmi Gazete'de, 'Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' başlığıyla yayımlanan düzenlemede şu ifadelere yer verildi: