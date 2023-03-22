Resmi Gazete'de yayınlandı! Sağlık Bakanlığında 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçi alımı için ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Resmi Gazete'de yayınlandı! Sağlık Bakanlığında 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak. Adaylar ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 22.03.2023-27.03.2023 tarihleri arasında elektronik kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

NÜFUSA KAYITLI ADRESLER DİKKATE ALINACAK

Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek ve başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. İlana göre; 4 bin 958 Temizlik Görevlisi, 3 bin 386 Güvenlik Görevlisi (Silahsız), 747 Klinik Destek Elemanı (Hastane), 520 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, 279 Elektrikçi (Genel), 195 İnşaat Boyacısı/Boyacı, 130 Marangoz, 277 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 258 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı ve 150 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı istihdam edilecek.

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