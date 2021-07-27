Resmi Gazete'de yer aldı! Çalışma süreleri değişti, o saati geçmeyecek
Resmi Gazete'de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğine göre bir işçinin günlük çalışma süresi 11 saati, gece çalışma saati ise 7,5 saati geçemeyecek.
Atama kararlarının yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin yer aldığı Resmi Gazete'de bu kez çalışanları ilgilendiren önemli bir karar yer aldı. Buna göre Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası değişti.
Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:
"Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir."