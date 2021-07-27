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  3. Resmi Gazete'de yer aldı! Çalışma süreleri değişti, o saati geçmeyecek

Resmi Gazete'de yer aldı! Çalışma süreleri değişti, o saati geçmeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğine göre bir işçinin günlük çalışma süresi 11 saati, gece çalışma saati ise 7,5 saati geçemeyecek.

Resmi Gazete'de yer aldı! Çalışma süreleri değişti, o saati geçmeyecek

Atama kararlarının yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin yer aldığı  Resmi Gazete'de bu kez çalışanları ilgilendiren önemli bir karar yer aldı. Buna göre Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası değişti.

Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikte şu ifadeler yer aldı: 

 "Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir." 

 

Resmi Gazete'de yer aldı! Çalışma süreleri değişti, o saati geçmeyecek Resmi Gazete'de yer aldı! Çalışma süreleri değişti, o saati geçmeyecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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