Resmi Gazete'den flaş enstitü, fakülte ve yüksekokul kararı!

25 Haziran 2019 Tarihli ve 30812 Sayılı Resmî Gazete kararına bazı enstitü, faküle ve yüksekokullarla ilgili flaş değişiklikler yer aldı.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya Bilim Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Ege Üniversitesi'ne bağlı Çeşme Turizm Fakültesi, İbn Haldun ve İzmir Ekonomi Üniversitelerine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne bağlı İslami İlimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Kırşehir Ahi Evran ve Şırnak Üniversitelerine bağlı Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Tarsus Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

İBNİ SİNA TIP FAKÜLTESİ

Ayrıca Özbekistan'ın Buhara şehrinde Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İbni Sina Tıp Fakültesi kuruldu.

BAZI FAKÜLTELERİN ADI DEĞİŞTİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne bağlı Dini İlimler Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak, Bartın Üniversitesi'ne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Adli Tıp Enstitüsü'nün adı Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü olarak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi'nin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nin adı Hamidiye Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nin adı Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi'nin adı Hamidiye Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi'nin adı Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin adı Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi'nin adı Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi'nin adı Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün adı Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü'nün adı Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü olarak değiştirildi.

Ufuk Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulunun adı da Yabancı Diller Yüksekokulu oldu.

BAZI ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKULLAR KAPATILDI

Öte yandan, Ege Üniversitesi'ne bağlı Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, İbn Haldun Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve İslami İlimler Enstitüleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İşletme ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tarsus Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kapatıldı.