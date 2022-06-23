Çağlar Ökten hakkındaki 'mastürbasyon' açıklaması olay yaratmıştı! Seyhan Soylu, Seda Sayan'ın eski sevgilisine deli divane aşık oldu!Mahmut Efendi Hazretleri öldü mü? Mahmut Efendi Hazretleri cenaze töreni nerede, ne zaman yapılacak?Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Kazanacağı ücret belli olduCanlı | Bakan Çavuşoğlu "Tahıl koridoru ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt veriyor!Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi gerilediAsfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden "Asfutmsifwffutsh" ne demek?Almanya işçi alımı 2022 |Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak? Hangi mesleklerde alım olacak, ne kadar maaş verilecek?Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...Zeynep Demirel'in paylaşım sosyal medyayı sallarken kocası Volkan Demirel'i çıldırttı! Tepkisiz kalamadı! Yaptığı yorum olay yarattı!Bilim Kurulu üyesi Şimşek kötü haberi verdi: İstanbul'da yeni bir koronavirüs dalgası başladı! " Aşılarınızı yaptırın, maske takın"
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...

Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...

77 yaşına kadar hiç nüfus cüzdanı olmayan Fatma nine, bir kimliğe sahip olmak için sesini duyurmaya çalışıyor.

Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...

Sinemada yayınlanan "Ay Lav Yu" adlı filmin konusuyla benzer olay Adana'dan. 77 yaşında olan Fatma nine, dünyaya geldiğinden beri kimliksiz yaşıyor. Vefat eden ailesi ve eşinin de kimliksiz olduğunu söyleyen Fatma nine, kendisinin de nüfus cüzdanı olmadan ölmesini istemiyor. Hastane ya da resmi kurumlara müracaat ettiğinde sorun yaşayan Fatma nine, kimlik sahibi olmak için gözyaşlarıyla sesini duyurmaya çalışıyor.

"BENİM HİÇ KİMLİĞİM OLMADI"

Muhabirlere röportaj veren Fatma nine, kimliği olmadığı için muayene bile olamadığını söyleyerek, “Benim hiç kimliğim olmadı. Annemin, babamın, eşimin hiç kimliği yoktu. Köy yerinde kimse eskiden kimlik sormuyordu ancak şimdi soruyorlar. Kimliğim olsa cebime katıp doktora gideceğim ve ‘al bu benim kimliğim, bana bak’ diyeceğim. Tedavi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...

"TEK İSTEĞİM KİMLİĞİMİN OLMASI"

Şeker hastalığına sahip olduğunu ifade eden Fatma nine, “Şeker beni öldürüyor. 10 senedir böyle çekiyorum. Doktora gittim kimlik istedi. Kimlik olmayınca bana bakmadılar. Tek isteğim kimliğimin olması. Kimliğim olsun ben de vatandaş olacağım. Ben hastaneye gidiyorum kimlik istiyorlar sonra geri eve geliyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...

Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...

Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT