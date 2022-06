Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...

Sinemada yayınlanan "Ay Lav Yu" adlı filmin konusuyla benzer olay Adana'dan. 77 yaşında olan Fatma nine, dünyaya geldiğinden beri kimliksiz yaşıyor. Vefat eden ailesi ve eşinin de kimliksiz olduğunu söyleyen Fatma nine, kendisinin de nüfus cüzdanı olmadan ölmesini istemiyor. Hastane ya da resmi kurumlara müracaat ettiğinde sorun yaşayan Fatma nine, kimlik sahibi olmak için gözyaşlarıyla sesini duyurmaya çalışıyor.

"BENİM HİÇ KİMLİĞİM OLMADI"

Muhabirlere röportaj veren Fatma nine, kimliği olmadığı için muayene bile olamadığını söyleyerek, “Benim hiç kimliğim olmadı. Annemin, babamın, eşimin hiç kimliği yoktu. Köy yerinde kimse eskiden kimlik sormuyordu ancak şimdi soruyorlar. Kimliğim olsa cebime katıp doktora gideceğim ve ‘al bu benim kimliğim, bana bak’ diyeceğim. Tedavi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

"TEK İSTEĞİM KİMLİĞİMİN OLMASI"

Şeker hastalığına sahip olduğunu ifade eden Fatma nine, “Şeker beni öldürüyor. 10 senedir böyle çekiyorum. Doktora gittim kimlik istedi. Kimlik olmayınca bana bakmadılar. Tek isteğim kimliğimin olması. Kimliğim olsun ben de vatandaş olacağım. Ben hastaneye gidiyorum kimlik istiyorlar sonra geri eve geliyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.