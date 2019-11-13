Ressam Akın Ekici’nin ‘Yolcudan Yolcuya Hikayeler’ sergisi Tiflis’te açıldı

Ressam Akın Ekici'nin "Yolcudan Yolcuya Hikayeler" sergisi Tiflis Büyükelçiliği'nin himayelerinde, Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda Silk Factory Studio Art Gallery'de ziyaretçilerine kapısını açtı.

Sergi ilk günden yoğun ilgi gördü. Açılışa birçok ülkenin diplomatik misyon şefleri, büyükelçileri, konsolosluk görevlileri, askeri ve idari ateşeler, elçilik görevlileri, THY Tiflis Bürosu Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, Tiflis'te yaşayan ve faaliyet gösteren yerli / yabancı sanat galerisi sahipleri, çok uluslu şirketlerin yöneticileri, sanatçılar ve öğrenciler katıldı. Tiflis Büyükleçisi Fatma Ceren Yazgan yapmış olduğu açılış konuşmasında, Büyükelçilik olarak yılın ilk sanat sergisini Türk sanatçısıyla açmış olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

"Vesile olduğumuz için son derece gururluyuz"

Yolcudan Yolcuya Hikâyeler ismiyle açılan serginin ismiyle uyumlu olarak Moğolistan'dan Tiflis'e taşındığını ve bu anlamda serginin kendisinin de bir yolcu olduğunu dile getiren Fatma Ceren Yazgan, şöyle konuştu: "İnsanlar ister diplomat olsun, ister iş insanı, isterse de öğrenci sürekli bir yolculuktadır. Aslında hayatın kendisi bir yolculuk halidir. Kişinin kendi içine yaptığı manevi yolculuklar her insana özgüdür, hepsi ayrı bir hikâye oluşturur. Sayın Akın Ekici kariyerine büyük bir kurumsal bankada hukukçu ve iş insanı olarak başlasa da yolculuğuna sanatçı olarak devam etmektedir. Tiflis'e taşınan bu değerli sergi ile kendi hikâyesini buradaki sanatseverlere en güzel şekilde aktarmıştır. Türk Büyükelçiliği olarak böyle değerli bir etkinliğe vesile olduğumuz için son derece gururluyuz" dedi.

Sergiye olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın Ekici ise başta Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan olmak üzere, Büyükelçilik Müsteşarı Gizem Türkgenci Sevim ve Silk Factory Studio Art Gallery'e destekleri ve ev sahipliği için teşekkür etti. Serginin Tiflisli sanat severler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Ekici, Yolcudan Yolcuya Hikâyeler sergisinin amacına ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA