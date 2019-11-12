Ressam Kudret Sönmez’in sulu boya çalışmaları görücüye çıktı

36. sanat yılını kutlayan Ressam Kudret Sönmez'in sulu boya tekniğiyle hazırladığı ve Atatürk'ün portrelerinin yer aldığı "Akdeniz Bakışlı Adam" sergisi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde açıldı.

"Ata'ya ve bütün mavi düşünceli canlara saygı" temasıyla açılan sergisi ilgi gördü. Atatürk'ün çeşitli dönemlerini içeren tablolarına kendi bakış açısıyla yansıtan Ressam Kudret Sönmez, büyük bölümü Atatürk tablolarından oluşan 54 çalışma ile sanatseverlerin karşısına çıkarken, Sanatçı Ersoy Zereyak da sergiye 5 yağlı boya tablosu ile katkı verdi.

Serginin açılışında konuşan Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman sanatın ve sanatçının dostu olduğunu belirtti.

36. sanat yılında kendisini yalnız bırakmayarak sergiye katılanlara teşekkür eden Kudret Sönmez, bundan sonraki sanat yaşamında da Atatürk'ü tablolarında yaşatacağını anlattı.

Öte yandan, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da, ressam Kudret Sönmez ile ilgili özel bir katalog yaptırdı. Akay, katalogun girişinde, "Medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almak için güzel sanatlarda millet olarak muvaffak olmamız gerekiyor. Atatürk'ün dediği gibi "Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur'. Bu alanda Adanamızın yetiştirdiği değerlerden, sanatıyla topluma ışık saçan Kudret Sönmez'e 36. sanat yılında biriktirdiklerinin dışavurumu "Akdeniz Bakışlı Adam" başlığı altında sulu boya tekniğiyle üretilmiş resim sergisi nedeniyle teşekkür ve sevgilerimle" ifadesini kullandı.

Sergi 15 Kasım Cuma gününe kadar Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA