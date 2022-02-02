Ressam (Kumlama) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ressam (Kumlama) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ressam (Kumlama) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ressam (Kumlama) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ressam (Kumlama) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ressam (Kumlama) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ressam (Kumlama) Maaşları

Ressam (Kumlama) maaşı ortalama olarak aylık 9750_TL'dir. En düşük Ressam (Kumlama) maaşı 8450_TL, En yüksek ise 11050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ressam (Kumlama) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2651.01

Meslek Adı :

Bilgisayar Grafik Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Görsel Sanatçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayar Grafik Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bilgisayarın günlük kontrol ve bakımını yapma, bilgisayarda şekil ve görüntü oluşturma, tipografik düzenleme yapma ve dokümanları baskıya hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Grafik Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma mekanını düzenlemek,

b) Bilgisayar ve çevre birimlerinin günlük kontrol ve bakımını yapmak,

c) Sistemin genel temizliğini yapmak,

d) Küçük arızaları gidermek, büyük arızaları yetkiliye bildirmek,

e) Sayfa planlaması için; programı seçmek, sayfa boyutlarını belirlemek, sayfa şablonu oluşturmak, şekil, görüntü ve tipografi alanlarını hazırlamak, sayfa adedi ve forma hesabı yapmak, dokümanı kayıt etmek,

f) Şekil oluşturmak için; çizim programını seçmek, çizgileri çizmek, şekli boyutlandırmak, renklendirmek, şekle doku, perspektif, efekt ve hareket vermek,

g) Görüntü oluşturmak için; program seçmek, görüntü taramak, renk modu ve çözünürlüğü ayarlamak, görüntüyü boyutlandırmak, renk düzeltmesi ve rötuş yapmak, efekt vermek, dekupasyon yapmak, hareket vermek,

h) Tipografik düzenleme için, yazı yazmak, yazı karakteri ve büyüklüğünü uygulamak, efekt, renk ve hareket vermek,

i) Doküman baskısı için; dokümanları aynı ortamda toplamak ve çıkış ayarını yapmak, çıktı almak,

j) Çıktıları orijinallerine göre birleştirmek, sunuşa hazırlamak ve sayfa montajlarını yapmak,

k) Dokümanları filme hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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