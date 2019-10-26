Ressam Yusuf Taktak’ın acı günü

Ressam Yusuf Taktak'ın vefat eden annesi Hesna Taktak son yolculuğuna uğurlandı.

Ressam Yusuf Taktak'ın annesi Hesna Taktak (87), evinde yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktak için memleketi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Çarşı Camii'nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Taktak ailesi, Bolvadin Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Ciğerci, eski Bolvadin Belediye Başkanı Selim Karesekreter, belediye başkanları, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kılınan cenaze namazı sonrası Taktak'ın naaşı Bolvadin Asri Mezarlığı'nda aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA