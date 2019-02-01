Ressamın 'sucuk hırsızlığı' ile suçlanmasıyla ilgili markete uyarı cezası

ANTALYA'da, ressam Gülsülay Yılmaz (60), zincir market şubesinden sucuk çalmakla suçlandı. Suçsuz olduğu anlaşılan Yılmaz'ın şikayetini değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yüksek Disiplin Kurulu'nca market işletmecisine uyarı cezası verildi. Yılmaz, "Senelerdir alıp, yemediğim sucukla ilgili hırsızlık ile itham edildim. Halbuki sucuk satılan reyona dahi yaklaşmamıştım" dedi.

Olay, 13 Kasım günü saat 10.00 sıralarında, hipermarketler zincirinin Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki şubesinde meydana geldi. Ressam Gülsülay Yılmaz, markette alışveriş yaptığı sırada yanına gelen kasiyerin "Çıkar sucukları" dediğini belirterek, "Ben de "Ablam ne sucuğu?" dediğimde, "Aldığın sucukları" dedi. "Sucuklar neredeydi?" diye sorduğumda, buzdolabının bulunduğu reyonu göstererek, "Oradaydı" yanıtını verdi. Ben de "Bilmiyorum kızım" dedim. Çocuklar için aldığım eşyaların bulunduğu çantayı boşaltmamı istedi. Ben de boşalttım. Tabi sucukları bulamayınca bu kez "Nereye sakladın?" diye sordu" dedi.

O an hırsızlıkla suçlandığını anlayıp, çok üzüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Senelerdir alıp, yemediğim sucukla ilgili hırsızlıkla itham edildim. Halbuki sucuk satılan reyona dahi yaklaşmamıştım" diye konuştu.

SİCİLİNE İŞLENECEK, DİYE ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Marketten çıkarken, elindeki poşeti kasada tekrar açıp, içini boşalttığını ve cüzdanındaki 500 TL'yi kasiyere gösterdiğini anlatan Gülsülay Yılmaz, "Çok şükür, benim sucuk alacak gücüm de var; ancak personeli bir türlü inandıramadım. Daha sonra firmayı aradım ve yaşadıklarını anlattım. Onlar da bir süre sonra bana dönerek, o şubede çok hırsızlık olayı yaşandığını, bu nedenle benden özür dilediklerini söylediler" dedi.

Kendisini hırsızlıkla suçlayan personelden şikayetçi olmak için polis merkezine gittiğini aktaran Yılmaz, "Oradaki polisler, şikayetçi olmam halinde 25 yaşlarındaki kasiyer kızın siciline işleneceğini söyledi. Ben de onun geleceğini ve bakmakla yükümlü olduğu insanları düşünerek, şikayetçi olmadım. Ama patronların bu konuda haberlerinin olması için ATSO'ya giderek, dilekçe verdim" diye konuştu.

FİRMAYA KINAMA CEZASI

ATSO'da, 8'inci Grup olan Toptan ve Perakende Gıda Dağıtımı ve Pazarlaması Meslek Grubu'nca yapılan soruşturmanın sonucu, odanın ocak ayı meclis toplantısında açıklandı. Açıklamada, "Adı geçen firmanın müşterisi ile olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışta bulunduğu anlaşıldığından, oda ve borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliğin 5/a maddesi gereğince üyeye uyarma cezasının verilmesini Disiplin Kurulu'na önermiştir. Disiplin Kurulu öneriyi kabul ederek üyeye uyarma cezası verilmesinin meclise önerilmesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır" denildi.

Mecliste yapılan oylamada ise adı geçen firmaya verilen uyarma cezası onandı.

ATSO'nun kararını memnuniyetle karşıladığını belirten ressam Gülsülay Yılmaz, "Dilekçemi dikkate aldıkları için ATSO'ya çok teşekkür ediyorum. Firmanın sahibi patronlara bir diyeceğim yok. Onlar da insanlara ekmek veriyor; ama biraz hassas olmaları gerekiyor. İnsanların gururu ile oynamasınlar" dedi.

Yaşadığı travmayı sulu boya ile yaptığı tabloya yansıttığını da belirten Yılmaz, "Genellikle yağlı ve sulu boyadan oluşan hayali çalışmalar yapıyorum. Hırsızlıkla suçlandığım dönemdeki ruh halimle yaptığım tabloda, gökten yağan sucukların altında ağlayan köpekler ile arkada gözyaşı döken bir kızı anlatmaya çalıştım" diye konuştu.

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DHA