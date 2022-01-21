Restoran İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Restoran İşletmecisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Restoran İşletmecisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Restoran İşletmecisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Restoran İşletmecisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Restoran İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Restoran İşletmecisi Maaşları

Restoran İşletmecisi maaşı ortalama olarak aylık 15000_TL'dir. En düşük Restoran İşletmecisi maaşı 8000_TL, En yüksek ise 22000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Restoran İşletmecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1412.06

Meslek Adı :

Restoran İşletmecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konuklara yemek ve içki sağlamak için bir restoranı kendi hesabına yada ortak olarak çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restoran İşletmecisi(Kendi İşletmesinde Çalışanlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yemek salonunda, mutfakta barda ve diğer bölümlerde personelin faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve nezaret etmek,

b) Erzakları, teçhizatı ve eksiklikleri satın almak ve yemek listesini planlamak,

c) Resmi ziyafetleri ve diğer özel törenleri düzenlemek,

d) Yemek salonunun, mutfağın, erzak deposunun ve diğer bölümlerinin temiz tutulmasını ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak,

e) Konuklar için eğlenceler düzenlemek ve ilgili personeli istihdam etmek,

f) Personeli eğitmek, öğretmek, işe almak ve işten çıkarmak,

g) Maliyetleri hesaplamak ve diğer kayıtları tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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