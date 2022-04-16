Restoran Kaptanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Restoran Kaptanı görev tanımı nedir, Restoran Kaptanı ne iş yapar, Restoran Kaptanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Restoran Kaptanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Restoran Kaptanı Tanımı;

__

Restoran Kaptanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Restoran Kaptanı Maaşları

Restoran Kaptanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Restoran Kaptanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Restoran Kaptanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5131.11

Meslek Adı :

Restoran Kaptanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Garsonlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Restoran Kaptanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) ,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?