Restoran, lokanta,kafelere destek ödemesi ne kadar? Destek ödemesi ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman?

Koronavirüs salgını sürecinde paket servisle vatandaşlara hizmet veren, maddi ve manevi yönden sıkıntılar çeken esnaflara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek ödemesi müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada koronavirüs salgınından etkilenen esnaflara doğrudan esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında 3 ay süreyle aylık bin lira esnaf desteği, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini ertelediklerini anımsatan Erdoğan, müjde açıklamasını şu sözlerle duyurdu:

"Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız."

RESTORAN, LOKANTA VE KAFELERE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere ve cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapılacak.

Kısa bir işletmeye en az 2 bin TL, en fazla ise 40 bin TL destek ödemesi yapılacak.

DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Destek ödemeleri için E-devlet üzerinden başvuru alınması bekleniyor. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreci ile birlikte ödemelerin kısa sürede vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında başvurular ve ödemeler için bir tarih belirtmezken tarihlerin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Detayların kira ve hibe desteğinde olduğu gibi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra vatandaşlara bildirilmesi bekleniyor.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bu desteğin vatandaşlara fayda sağlayacağını ifade ederek, söz konusu başvuruya ilişkin detayların duyurulmasını beklediklerini kaydetti.