Restoran sahibi kapıya, ''Maske takmak zorunlu değil, İçeride yemek yiyebilirsiniz'' yazdı! Müşteri de kendisi de ceza yedi...

Şehir merkezinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, salgın tedbirlerine uymayarak tantuni dükkanına müşteri aldı. İhbar alan polis ekipleri Cinbir'in restoranına gelip müşterinin yemek yediğini görünce dükkan sahibine ve müşterilere ceza kesti.

Ekiplerin Cinbir'e sadece paket servis yapabileceğini, genelge doğrultusunda içeriye müşteri alamayacağını hatırlatması üzerine tartışma yaşandı. Cinbir iş yerine gelen polis ve zabıtadan oluşan ekipleri ile diyaloğunu cep telefonu ile kayda aldı.

''DÜKKANIMA GİRERKEN İZİN ALMADINIZ''

Cinbir, iş yerine gelen polis ve zabıtadan oluşan ekipleri "Benden izin almadınız" diyerek iş yerinin dışına çıkartmak istedi. Yaşananları anlatan Cinbir, “13 yıldır esnaflık yapıyorum. Biz burada ekmeğimizin peşindeyiz. Eve ekmek getirmenin peşindeyiz. Hiçbir şekilde gayrimeşru iş yapmıyoruz. Polislerin yaptığı şu; şikayet üzerine buraya geliyorlar, içeriye müşteri alamazsınız sadece paket servis yapabilirsiniz diye. Bu yüzden bu zamana kadar 23 tane ceza yazıldı. Kanuni yetkileri olmadığı halde. Polisler buraya her geldiklerinde bize ve müşterilerimize cezalar kestiler. Biz devlete karşı değiliz tam tersi yasalar çerçevesinde hareket ediyoruz. Çünkü hiçbir yasanın üzerine genelge çıkamaz" diye konuştu.

''ARKADAŞIMIZ HAKKINI ARIYOR''

O anlara şahit olan Nuri Tepe isimli esnaf ise "Ben o esnada buradaydım, olaya şahit oldum. Arkadaşımız hakkını arıyor. Evine ekmek götürüyor, bir mücadele veriyor. Polisler de o esnada geldiler. Böyle bir şey yapamayacağını söylediler. Sadece paket servis yapabileceğini söylediler. Onlar da bir şeyin farkındalar ama o anlara burada şahit olduk" dedi.