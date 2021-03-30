Kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı merak konusuydu. Yapılacak açıklama için gözler kabine toplantısına çevrilmişti. Dün düzenlenen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafelerle ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte çok merak edilen Restoran ve kafeler açıldı mı 2021? Kafe ve restoranlar hangi illerde açık? sorularının yanıtları..

RESTORAN VE KAFELER AÇILDI MI 2021?

Geçtiğimiz haftalarda işletmelerin kapıları, belli saatler arasında müşterilere açılmıştı. Ancak vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle, kafeler yeniden kapanır mı? sorusu akıllara geldi. Kafe ve restoranların açık olup olmayacağı hem vatandaşlar, hem de işletmeciler için merak konusu oldu. Kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoran ve kafeler açıldı mı 2021? sorusunun yanıtını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, sadece ramazan ayında Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı dışında ise söz konusu işletmeler, tüm illerde yüzde 50 kapasite ile belirlenen pandemi kuralları kapsamında hizmetine devam edecek.

KAFE VE RESTORANLAR HANGİ İLLERDE AÇIK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kafe ve restoranlarla ilgili açıklama gerçekleştirmesinin ardından Kafe ve restoranlar hangi illerde açık? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde konuyla ilgili detaylı bilgiler yer aldı. Buna göre; kafe, restoran, lokanta gibi işyerleri, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak ve yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.

Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek."

Masalarda oturan kişi sayısı, yüksek ve çok yüksek riskli illerde en fazla 2 kişi şekilde olacak, düşük ve orta risk grubundaki illerde ise fazla 4 kişi olacak.