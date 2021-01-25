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Restoran ve lokanta sahiplerinin gözü Kabine Toplantısında! Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle paket servis yapan ve maliyetlerini karşılamakta zorluk çeken kafe ve restoran sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısından çıkacak güzel haberi bekliyor. İşte detaylar...

Restoran ve lokanta sahiplerinin gözü Kabine Toplantısında! Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların oluşturduğu ekonomik buhran günden güne etkisini gösterirken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü yaptığı açıklamanın ardından kabine toplantısına çevrildi. 

Hürriyet'ten edinilen bilgilere göre kabine toplantısı 28 Ocak Perşembe günü yapılacak. Toplantıda yeni tip koronavirüs tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği ve aşılama çalışmalarındaki son durumun ele alınması bekleniyor. 

RESTORAN VE LOKANTALAR AÇILACAK MI?

Özellikle pandemi nedeniyle zor günler geçiren restoran, lokanta ve kafe sahipleri işletmelerinin açılması için çıkacak kararı merakla bekleniyor. 

Restoran ve lokanta sahiplerinin gözü Kabine Toplantısında! Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

KISITLAMALAR KALDIRILACAK MI?

Toplantıda sokağa çıkma yasağının saatlerinin daraltılmasının konuşulabileceği ifade ediliyor. Cumartesi ve pazar günleri 56 saat olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da söz konusu.

Ayrıca hafta içi uygulanan kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

Restoran ve lokanta sahiplerinin gözü Kabine Toplantısında! Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RESTORANLAR İÇİN KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cuma günü kendisine sorulan soru üzerine restoranların açılmasına ilişkin şöyle konuşmuştu:

“Restoran işletmeciliği konusu ile ilgili olarak ise kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Elimize gelen verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir”

Tayfun Altuntaş
Editör
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