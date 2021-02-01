Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla getirilen kısıtlamalarda 8 hafta geride kaldı. Salgın nedeniyle kafe, restoran ve lokantalarda vatandaşların yemek yemeleri yasaklandı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre restoran ve lokantaların paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermesine karar verildi. Vaka sayılarının düşmesi ve ekonomik olarak zorluk çeken işletme sahipleri de mekanların sıkı salgın tedbirleri ile açılmasını istiyorlar. Peki Restoran ve lokantalar ne zaman açılıyor 2021? Restoran ve lokantalar açıldı mı son dakika haberi? Detaylar haberimizde...

RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2021?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak karara göre restoran ve lokantaların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Hürriyet'in haberine göre salgındaki vaka sayısının durumuna göre restoran ve lokantaların kademeli olarak, sınırlı kapasiteyle ve HES kodu uygulamasıyla Mart ayından itibaren açılabileceği belirtiliyor. Bu bilgininin kesin bir bilgi olmadığını belirtelim.

RESTORAN VE LOKANTALAR AÇILDI MI SON DAKİKA HABERİ?

Restoran ve lokantalarda vatandaşların yemek yemesine izin verilmiyor. Mekanlar paket servis ve gel al şeklinde hizmet vermeyi sürdürürken koronavirüs vakalarında yaşanan inişli çıkış grafik nedeniyle lokanta ve restoranların Şubat ayı içinde açılması beklenmiyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada restoran ve lokantaların açılmasına açık kapı bırakmıştı. Erdoğan şunları kaydetmişti:

“Restoran işletmeciliği konusu ile ilgili olarak ise kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Elimize gelen verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir”

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kısıtlamaların kalkmasının şu an itibariyle erken olduğunu düşünüyor.

LOKANTA VE RESTORAN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre lokanta ve restoranlar paket servis ve gel-al şeklinde vatandaşlara hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor:

"Lokanta ve restoran tarzı işyerleri hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair genelge hükümlerine tabidirler."