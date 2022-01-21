Restoran Yönetici Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Restoran Yönetici Yardımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Restoran Yönetici Yardımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Restoran Yönetici Yardımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Restoran Yönetici Yardımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Restoran Yönetici Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Restoran Yönetici Yardımcısı Maaşları

Restoran Yönetici Yardımcısı maaşı ortalama olarak aylık 12875_TL'dir. En düşük Restoran Yönetici Yardımcısı maaşı 9750_TL, En yüksek ise 16000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Restoran Yönetici Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1412.08

Meslek Adı :

Restoran Yönetici Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Büyük otel, lokanta ve kulüplerde satın alınan, depolanan ve verilen malzemeleri kontrol ve aşçılıkla ilgisi bulunmayan mutfak işçilerine nezaret eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Restoran Yönetici Yardımcısı ,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yiyecek maddeleri ve mutfak teçhizatı satın almak, bunların kalitesini ve miktarını kontrol etmek,

b) Malzemelerin depolanmasına ve verilmesine porselen, gümüş ve cam eşyanın temizlenmesine nezaret etmek,

c) Aşçılıkla ilgisi bulunmayan mutfak işçilerine nezaret etmek,

d) Nezaret ettiği işçilere iş vermek veya bunları işten çıkarmak ve kayıtları tutmak,

e) Yemek listeleri tanzim etmek ve listeleri fiyatlandırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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