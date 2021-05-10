Restoran Yönetici Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1412.08

Meslek Adı : Restoran Yönetici Yardımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Büyük otel, lokanta ve kulüplerde satın alınan, depolanan ve verilen malzemeleri kontrol ve aşçılıkla ilgisi bulunmayan mutfak işçilerine nezaret eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Restoran Yönetici Yardımcısı ,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yiyecek maddeleri ve mutfak teçhizatı satın almak, bunların kalitesini ve miktarını kontrol etmek,

b) Malzemelerin depolanmasına ve verilmesine porselen, gümüş ve cam eşyanın temizlenmesine nezaret etmek,

c) Aşçılıkla ilgisi bulunmayan mutfak işçilerine nezaret etmek,

d) Nezaret ettiği işçilere iş vermek veya bunları işten çıkarmak ve kayıtları tutmak,

e) Yemek listeleri tanzim etmek ve listeleri fiyatlandırabilir,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Restoran Yönetici Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon) mesleği için “8131.74” kod olarak kullanılır iken Nokta Kaynak İşçisi mesleği için “7212.19” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Restoran Yönetici Yardımcısı Meslek Kodu “1412.08” olarak belirlenmiştir.

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