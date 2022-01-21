Restoran Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Restoran Yöneticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Restoran Yöneticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Restoran Yöneticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Restoran Yöneticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Restoran Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Restoran Yöneticisi Maaşları

Restoran Yöneticisi maaşı ortalama olarak aylık 12500_TL'dir. En düşük Restoran Yöneticisi maaşı 9500_TL, En yüksek ise 15500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Restoran Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1412.02

Meslek Adı :

Restoran Yöneticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konuklara yiyecek ve içecek tedariki için işyeri sahibi adına bir restoranı planlayan, düzenleyen, karlı ve yeterli bir işletme sağlamak için personeli kontrol eden ve yöneten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restoran Yöneticisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yemek solonu, mutfak bar ve diğer bölümlerde personelin faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve nezaret etmek,

b) Yiyecek maddelerini satın almak ve yemek listesinin hazırlanması için şef ile görüşmek,

c) Resmi yemekler ve diğer özel törenlerin düzenlenmesini organize etmek ve nezaret etmek,

d) Yemek salonunun, mutfağın, depolama ve diğer çalışma yerlerinin temiz tutulmasını ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak,

e) Konuklar için eğlence düzenlemek ve müzisyenler ve diğer eğlence personelini istihdam etmek,

f) Yemekler ve hizmetlere ait şikayetleri düzeltmek,

g) Personeli eğitme, öğretme, istihdam etme ve gerekirse işten çıkarmak,

h) Maliyetleri ve diğer kayıtları tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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