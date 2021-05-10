Restoran Yöneticisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Restoran Yöneticisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Restoran Yöneticisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 1412.02
Meslek Adı : Restoran Yöneticisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri
Meslek Grubu : Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri
Meslek Birim Grubu : Lokanta Ve Restoran Müdürleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Konuklara yiyecek ve içecek tedariki için işyeri sahibi adına bir restoranı planlayan, düzenleyen, karlı ve yeterli bir işletme sağlamak için personeli kontrol eden ve yöneten kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Restoran Yöneticisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Yemek solonu, mutfak bar ve diğer bölümlerde personelin faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve nezaret etmek,
b) Yiyecek maddelerini satın almak ve yemek listesinin hazırlanması için şef ile görüşmek,
c) Resmi yemekler ve diğer özel törenlerin düzenlenmesini organize etmek ve nezaret etmek,
d) Yemek salonunun, mutfağın, depolama ve diğer çalışma yerlerinin temiz tutulmasını ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak,
e) Konuklar için eğlence düzenlemek ve müzisyenler ve diğer eğlence personelini istihdam etmek,
f) Yemekler ve hizmetlere ait şikayetleri düzeltmek,
g) Personeli eğitme, öğretme, istihdam etme ve gerekirse işten çıkarmak,
h) Maliyetleri ve diğer kayıtları tutmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Restoran Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni mesleği için “2321.25” kod olarak kullanılır iken Noter mesleği için “2619.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Restoran Yöneticisi Meslek Kodu “1412.02” olarak belirlenmiştir.