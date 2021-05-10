Restoran Yöneticisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1412.02

Meslek Adı : Restoran Yöneticisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Konuklara yiyecek ve içecek tedariki için işyeri sahibi adına bir restoranı planlayan, düzenleyen, karlı ve yeterli bir işletme sağlamak için personeli kontrol eden ve yöneten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restoran Yöneticisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yemek solonu, mutfak bar ve diğer bölümlerde personelin faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve nezaret etmek,

b) Yiyecek maddelerini satın almak ve yemek listesinin hazırlanması için şef ile görüşmek,

c) Resmi yemekler ve diğer özel törenlerin düzenlenmesini organize etmek ve nezaret etmek,

d) Yemek salonunun, mutfağın, depolama ve diğer çalışma yerlerinin temiz tutulmasını ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak,

e) Konuklar için eğlence düzenlemek ve müzisyenler ve diğer eğlence personelini istihdam etmek,

f) Yemekler ve hizmetlere ait şikayetleri düzeltmek,

g) Personeli eğitme, öğretme, istihdam etme ve gerekirse işten çıkarmak,

h) Maliyetleri ve diğer kayıtları tutmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Restoran Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni mesleği için “2321.25” kod olarak kullanılır iken Noter mesleği için “2619.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Restoran Yöneticisi Meslek Kodu “1412.02” olarak belirlenmiştir.

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