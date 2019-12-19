RESTORANDA DÖVÜLEN GENÇ YAŞANANLARI ANLATTI

ADAPAZARI'nda, garson olarak çalıştığı restoranda küçük çocuğun babası ve yakınlarının saldırısına uğrayan İbrahim A. (17), ailesine destek olmak için çalıştığını, kendisini darp edenlerle ilgili hukuki mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

SAkarya Adapazarı Çark Caddesi'nde bulunan bir restoranda 8 Aralık günü meydana gelen olayda, garson olarak çalışan İbrahim A., masanın kenarında bulunan bebek sandalyesine çarpınca masanın yanında bulunan küçük çocuğun düştü. Çocuğun dedesi tepki gösterince, İbrahim A. geri dönüp özür dileyerek sandalyeyi düzeltti. Bu sırada çocuğun babası Erol K., dedesi Dursun Ali K. ve Dilek K., İbrahim A'ya saldırdı. Darp edilen genç restorandan dışarı kaçarken, yaşananlar restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

"ÖZÜR DİLEMEYE FİRSAT VERMEDİLER"

Olayda saldırıya uğrayan garson İbrahim A. yaşanaları anlattı. Annesi ve babası ayrı olan ve aile bütçesine destek olmak için çalışan İbrahim A., olaydan bir hafta önce işe başladığını ifade ederek, "Olayın olduğu gün ben balkon bölümünde çalışıyordum. Bir nedenden ötürü o bölümdeki arkadaşlarım beni içeride çalışmaya yönlendirdi. Geçerken masanın yanında duran sandalyeye ayağım çarpmış. Ben hiç farkında değilim. Birisi "dikkat etsene oğlum" diye seslendi, ancak ben çarptığımın farkında değilim. Kafamı çevirdiğimde çocuğun dedesinin bana seslendiğini fark ettim. Döndüm ve bebeği kaldırırken özür dilemeye bile fırsat olmadan yüzümde bir yumruk patladı. Gözüm karardı. Bir korku geldi ve karnımı korumak için kapandım" dedi.

"KAZA GEÇİRMİŞTİM"

4 ay önce motosiklet kazası geçirdiği iç kanama geçirdiğini ve yaşanan arbede sırasında sadece karın bölgesini korumaya çalıştığını ifade eden İbrahim A. "Önce birisi sonrada masadaki diğer kişi vurmaya başladı. Tekmelerle vurdular. Tam aralarından çıktığım esnada kurtulduğumu düşünürken bebeğin babaannesi olduğunu sonradan öğrendiğim kadın geldi ve vurmaya başladı. Gömleğimi falan yırttı. Ondan sonra aşağıya kaçtım. Dükkandan çıktıktan sonra doğrudan caddedeki polisin yanına gittim. Ambulans geldi. Önce hastaneye gitmeye gerek olmadığını söyledim. Sonra polisler beni hastaneye götürdü. 10 gün çalışamaz raporu verdi" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Hastanedeki işlemlerin ardından polisler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldüğünü aktaran İbrahim A., "Polislere verdiğim ifadede yaşananları anlattım. Erol K., Dursun Ali K., Dilek K. ve Hasan K.'dan şikayetçi oldum. İstemeden çocuk sandalyesine ayağım takıldı diye darp edildim. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. İş arkadaşlarım, patronum herkes yaşananları gördü ve benim bir kusurumun olmadığını gördü" derken İbrahim A.'nın annesi Melike Çakmak ise, "Olayın vahametini görüntüleri izleyene kadar anlamamıştım. Adli süreç başladı. Oğlumun sonuna kadar yanındayım. Şikayetimi geri almam söz konusu bile olamaz. Davamın sonuna kadar arkasındayım" açıklanasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

Anne Melike Çakmak ile röp.

Darp Edilen Garson İbrahim Aydın ile röp.

Kaynak: DHA