Restoranda yangın faciası! Can kayıpları var

Honaz Dağı Mili Parkı girişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olan restoranda bulunan 3 personel, ateş yapmak isterken henüz belirlemeyen yanıcı madde bir anda alev aldı.

3 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Restoranı saran alevlerin arasından çıkmayı başaramayan üç kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevkedildi.

İtafieye ekiplerinin söndürdüğü yangına ilişkin jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.