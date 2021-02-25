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Restoranda yangın faciası! Can kayıpları var

Denizli'nin Honaz ilçesinde ateş yakılmak istenen restoranda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.

Honaz Dağı Mili Parkı girişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olan restoranda bulunan 3 personel, ateş yapmak isterken henüz belirlemeyen yanıcı madde bir anda alev aldı.

3 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Restoranı saran alevlerin arasından çıkmayı başaramayan üç kişi hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevkedildi.

İtafieye ekiplerinin söndürdüğü yangına ilişkin jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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