Restoranda yangın faciası! Can kayıpları var
Denizli'nin Honaz ilçesinde ateş yakılmak istenen restoranda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi.
Honaz Dağı Mili Parkı girişinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olan restoranda bulunan 3 personel, ateş yapmak isterken henüz belirlemeyen yanıcı madde bir anda alev aldı.
3 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ
Restoranı saran alevlerin arasından çıkmayı başaramayan üç kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevkedildi.
İtafieye ekiplerinin söndürdüğü yangına ilişkin jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.