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  3. Restorandan radikal kıyafet değişikliği! Kadın garsonlara 'Tanga' şort dağıttılar! Olaya sosyal medyadan eleştiri yağmuru geldi!

Restorandan radikal kıyafet değişikliği! Kadın garsonlara 'Tanga' şort dağıttılar! Olaya sosyal medyadan eleştiri yağmuru geldi!

Türkiye'de şube açması ile gündeme gelen ancak daha sonra vazgeçen Amerika'nın ünlü restoran zinciri Hooters'da kadın garsonlara dağıtılan tanga şeklindeki şortlar çok sayıda tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu 'ahlak kurallarına aykırı' bularak sert dille eleştirdi.

Restorandan radikal kıyafet değişikliği! Kadın garsonlara 'Tanga' şort dağıttılar! Olaya sosyal medyadan eleştiri yağmuru geldi!

Amerika Birleşik Devletlerinde zincirleri olan Hooters restoranında "tanga şort" ile servis yapılması gündem oldu.

Restoran yetkilileri, kadın garsonlara şort dağıttı. Ancak tanga şeklinde oluşu ile dikkat çeken şortlar, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı sosyal medyada kullanıcıları, ahlak kurallarına aykırı olarak gördüğü bu durumun kaldırılmasını talep etti.

RESTORAN KILIK KIYAFET DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

2011 yılında ülkemizde de açılması beklenen Hooters, Türkiye pazarına girmekten vazgeçmişti. O yıllarda restoranın açılacağı yer ve basına duyuruları dahi belirlenmişti. Amerika'da bulunan restoran kılık kıyafet kurallarında yeniliğe gitmeye karar verdi. Fakat restoranın bu kararı nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı.

Restorandan radikal kıyafet değişikliği! Kadın garsonlara Tanga şort dağıttılar! Olaya sosyal medyadan eleştiri yağmuru geldi!

TANGA ŞEKLİNDE ŞORT TARTIŞMA YARATTI

Daha önce süper mini şortlarla servis yapılan restoranda, çalışanlar artık tanga şeklindeki kıyafet ile servis yapıyorlar. 80'lerden beri neredeyse aynı formayı kullanan restoranın yaptığı bu değişiklik bazı insanların öfkelenmesine neden oldu. Bazı çalışanlar TikTok hesabında bu yeni şortlara isyan etti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Çalışanların yeni kıyafetlerine karşı tepkileri sosyal medyada yeni bir tartışma konusuna neden oldu.. Bazı kullanıcılar kıyafeti giymek istemeyen çalışanların işte ayrılabileceğini söylerken bazıları ise başta sözleşme imzalarken kabul ettikleri şortun bu olmadığını ve şirketin bu değişiklik konusunda net bir karar alamayacağını belirtti.

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