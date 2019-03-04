Restoranında intihar etti

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirlenen Asil K. (42), işlettiği restoranda kendini iple tavana asarak intihar etti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mersindere Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restorana gelen müşteriler, tavana iple asılı erkek cesedini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ipte asılı kişinin restoranın işletmecisi Asil K., olduğunu belirledi. Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Asil K.,'nin intihar ettiği belirlendi. Asil K.'nin cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, Asil K.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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DHA