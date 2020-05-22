Restoranlar yeni dönem için gün sayıyor!
Normalleşme sürecinde Haziran ortasında açılması planlanan restoranlarda koronavirüse karşı alınan önlemler şimdiden uygulanmaya başladı. Covid-19 ile mücadelede alınan bu tedbirleri Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı.
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