Restoranlar yeni dönem için gün sayıyor!

Normalleşme sürecinde Haziran ortasında açılması planlanan restoranlarda koronavirüse karşı alınan önlemler şimdiden uygulanmaya başladı. Covid-19 ile mücadelede alınan bu tedbirleri Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı.