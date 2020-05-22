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Restoranlar yeni dönem için gün sayıyor!

Normalleşme sürecinde Haziran ortasında açılması planlanan restoranlarda koronavirüse karşı alınan önlemler şimdiden uygulanmaya başladı. Covid-19 ile mücadelede alınan bu tedbirleri Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı.

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22 Mayıs 2020 Cuma 10:47

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