İçişleri: "Saat 24.00 itibariyle restorantlar sadece paket servis yapacak"

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede "Lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerleri, saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, hizmet verecek" ibaresine yer verildi.

EK GENELGE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ek genelge gönderildi.

Genelgede şöyle denildi: