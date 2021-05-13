Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduSon dakika| İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker açıklaması: Operasyon elemanı olan mafya pisliğiRestorasyon Öğretim Üyesi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu13 Mayıs 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBakan Akar açıkladı: 1 Ocak'tan bu yana 1056 terörist etkisiz hale getirildiÜç adımlı normalleşmenin detayları ortaya çıktı! Sokağa çıkma yasakları o tarihten sonra kalkacakİstanbul'da görülmemiş tepki: Gazze için İsrail Başkonsolosluğu önünde aracını yaktıTarihi an: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı13 Mayıs 2021 hava durumu: Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor! İşte il il hava durumu13 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı bugün neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yayınlanmadı?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Restorasyon Öğretim Üyesi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Restorasyon Öğretim Üyesi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Restorasyon Öğretim Üyesi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Restorasyon Öğretim Üyesi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Restorasyon Öğretim Üyesi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2311.69

Meslek Adı : Restorasyon Öğretim Üyesi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora

Meslek Detay Bilgileri

bolge-iskur1.jpg

Meslek Tanımı :

Yüksek öğretim kurumlarında; yenileme ve koruma ile tarihi çevre değerlendirme konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restorasyon Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı mesleği için “1120.31” kod olarak kullanılır iken Noter Başkatibi mesleği için “3411.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Restorasyon Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2311.69” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT