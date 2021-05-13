Restorasyon Öğretim Üyesi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2311.69
Meslek Adı : Restorasyon Öğretim Üyesi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları
Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 1
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Yüksek öğretim kurumlarında; yenileme ve koruma ile tarihi çevre değerlendirme konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Restorasyon Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı mesleği için “1120.31” kod olarak kullanılır iken Noter Başkatibi mesleği için “3411.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Restorasyon Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2311.69” olarak belirlenmiştir.