Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri Maaşları

Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5625_TL'dir. En düşük Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3433.01

Meslek Adı :

Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Galeri, Müze Ve Kütüphane Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin ve kültür ürünlerinin korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restorasyon ve Konservasyon Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini incelemek ve bozulma nedenlerini araştırmak,

b) Toprak altından çıkarılan eserlerin bozulmadan korunması için gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygulamak,

c) Değişen doğa koşulları ve kullanım hataları yüzünden bozulan sanat eserlerinin (özellikle alçı ve kalem işlemeciliği ile yapılmış olanların) değişim analizlerini yapmak ve bunları onarmak,

d) Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygulamak,

e) Buluntuların, koruma yöntemlerine göre, depolanmasını ve sergilenmesini sağlamak,

f) Yapılan çalışmaların raporlarını yazmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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