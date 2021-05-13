Restorasyoncu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Restorasyoncu meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Restorasyoncu meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3433.03
Meslek Adı : Restorasyoncu
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Galeri, Müze Ve Kütüphane Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait çizimlerin yapılması, rölevelerinin alınması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Restorasyoncu Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü mesleği için “8155.07” kod olarak kullanılır iken Numerolog (Sayılarla Fala Bakan) mesleği için “5161.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Restorasyoncu Meslek Kodu “3433.03” olarak belirlenmiştir.