Restorasyondaki kervansaraya kalorifer ve klozetli tuvalet  

AKSARAY'da, 1229 yılında yapılan Sultanhanı Kervansarayı'nda 2017 yılında başlanan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon sırasında kervansarayın bazı bölümlerine kalorifer tesisatının döşenmesi, tuvaletlerin duvarının fayansla kaplanması, mermer lavabo ile klozet yapılması dikkat çekti. Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, çalışmaların Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla yapıldığını ve onaysız hiçbir şey yapmadıklarını söyledi.

1229 yılında Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı 1278 de 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası yedek listesine alınan kervansarayın turizme kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Sultanhanı Belediyesi'nce yürütülen ve 2017 yılında başlanan restorasyon çalışmaları devam ediyor. 9 milyon liraya yapılan restorasyon çalışmaları sırasında kervansarayın kapalı olan bölümünün zemini kazılıp ısı tesisatı döşendi. Avluya bakan açık olan sütün ve kemerlerin bulunduğu bölüm de camla kapatılıyor. Kapatılan bölüme yapılan açık kalorifer tesisatı ile tuvaletlerin duvarının fayansla kaplanması, mermer lavabo ile klozet yapılması dikkat çekti.

'ESKİ RESTORASYON TARİHİ DOKUYA UYMUYORDU'

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Sultanhanı Kervansarayı'nın Türkiye'nin en büyük ve ayakta kalan tek kervansarayı olduğunu belirtti. 2014 yılında belediye başkanlığına seçildikten sonra kervansarayın restorasyonu için proje hazırlatıp, onaylanmasının ardından 2017 yılında restorasyon çalışmalarına başladıklarını ifade eden Solak, "'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Sultanhanı Belediyesi olarak 2017 yılında restorasyona başladık. Kervansarayda eskiden tarihi dokuya uymayan restorasyon vardı. Köşk mescidin üstü fırın tuğlasından yapılmıştı. Orijinaline uymuyordu. Buradaki kornişler komple betondu, mozaikten yapılmıştı. Üstü kışın yağmur ve kardan dolayı akıyordu" dedi.

'KURUL ONAYI OLMADAN YAPMADIK'

Restorasyon sırasında yapılan kalorifer ile tuvaletlerin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla yapıldığını ifade eden Solak, şunları söyledi:

''Biz Sultanhanı Kervansarayı'nın restorasyonunda kurulun onaylamadığı hiçbir projeyi yapmadık. Hepsi kurul onaylıdır. Tarihi kervansarayımızda onaysız hiçbir projeyi yapmadık. Kapalı mekanda, ahır kısmı 1400 metrekare ve burayı komple alttan ısıtma yaptırdık. Çünkü buraya gelen misafirler 20 dakikalığına gelmeyecek. 1 saat, 2 saat burada zaman harcayacak. Sultanhanı'na her gün yaklaşık bin turist geliyor. Kapadokya'ya ve Konya'ya giden turistler buraya uğruyor. Biz burayı canlı müze yapmayı düşünüyoruz. Burası kokudan girilmiyordu. Turistler bile kötü şartlarda kullanıyordu ve kokudan girilmiyordu"

Solak, ilçenin tarihi halı restorasyonlarında önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak Sultanhanı Kervansarayı'nda halı fuarları düzenlemeyi planladıklarını da kaydetti.

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DHA