Restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi açıldı

Restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan, Havatin ve Cedid Havatin türbelerinin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

Hatice Turhan Valide Sultan, Havatin ve Cedid Havatin türbelerinin 6 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Osmanlı hanedanından 82 kişinin meftun olduğu türbelerde, halı, şebeke, isim levhaları, sanduka çuhaları, fes ve kavuklarında gerekli yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Türbelerin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u katılımıyla gerçekleşti.

Açılışa Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

Türbenin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "470 yıl cihan devleti, bir cihan başkentinde yaşıyoruz. Buranın kalbi. Dünyanın merkezi. İstanbul ile ilgili kalbimizle ne kadar uğraşsak en güzel cümleleri kurmaya çalışsak kalp de dil de yorgun kalır. Son 10 yıl içerisinde 470 yıl ve ondan önce kalan ve bizim mirasımız olan ne var ne yoksa hükumet olarak, bakanlık olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak hepsinin envanteri biliniyor, yapıldı. Bunlar bilim ışığında en güzel şekilde restore ediliyor, korunuyor" dedi.

Restorasyon ve türbe hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, "Bugün restorasyonu tamamlanan Hatice Turhan Valide Sultan, Cedid Havatin Türbelerinin açılışını gerçekleştirmek üzere burada bir araya geldik. Osmanlı türbe mimarisinde çok önemli ve farklı bir yere sahip olan üç türbeden oluşan bu yapıyı gelecek kuşaklara miras bırakmak adına ciddi ve yoğun bir mesai harcandı. İlk olarak 1663 yılında Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi inşa edilmiş olup bu türbeye eyvanın bitişik olarak yapılan "Darülkurra', yani Kura-ı Kerim okunan yapı, Osmanlı hanedanına mensup hanım sultanların defnedilmesiyle fonksiyonunu kaybederek Havatin Türbesia adıyla anılmaya başlanmıştır. Son olarak da yapının kuzeyine 19. Yüzyılda kare planlı Cedid Havatin türbesi eklenmiştir. Mimirasi, işlemeleri, motifleriyle 17. Yüzyıldan 19. Yüzyıla uzanan Osmanlı sanatı, zerafeti ve inceliğiyle 3 türbede kendini göstermektedir" diye konuştu.

"Yaklaşık 25 başlıkta çalışmalar gerçekleştirildi"

Türbelerde Osmanlı hanedanlığından 82 kişinin metfun olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gerçekleştirilen çalışma çok kapsamlı ve titiz bir restorasyon uygulaması oldu. Türbelerin restorasyon uygulama işi 10 Ekim 2012 tarihinde sözleşmeye bağlanmış, 6 yıl süren çalışmalarda altın varak uygulama, valakari imalatları, kalem işleri, desen tamamlama gibi hassas ve sanatsal çalışmalardan, taş temizlikleri, sistem odası onarımı gibi titiz ve tamamlayıcı idari işlere kadar yaklaşık 25 başlıkta çalışmalar gerçekleştirildi. Bunların yanında isim levhaları, sandıka çuhaları, fes ve kavukların gerekli yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı ve türbe içerisine yerleştirildi. Her türlü güvenlik donanımı ihtiyaç alanları da tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler türbeleri ziyaret etti. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından dualar okundu.

Kaynak: İHA