Restorasyonu tamamlanan tarihi konak otel olarak hizmet verecek

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Tarihi Lefke Çarşısı'nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan Bekir Güven Konağı otel olarak hizmet verecek.

Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tarihi çarşıda yer alan konakların gün geçtikçe hayata kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bu yatırımlarla birlikte belediyemizin toplam yatak kapasitesi 265 olacak. Turizm anlamında özel sektörle beraber 500 kişilik yatak seviyesini hedefliyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak yatırımlarımızı sürdürürken, özel sektörü de teşvik ediyoruz. Burası her türlü konfora sahip mükemmel bir tesis oldu. Restorasyon ekibini kutluyorum. İlçemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA