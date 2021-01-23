Resul Dindar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Eşi kim?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi olan ve çalışmalarının yanı sıra katıldığı programlar sebebiyle internette vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Bizlerde sizler için Resul Dindar hakkında araştırma yaptık.

RESUL DİNDAR KİMDİR? ASLEN NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982 tarihinde Artvin, Hopa’da doğmuştur. Yaşamının büyük bir bölümü doğduğu Hopa‘da geçmiştir. 2005 yılının Eylül ayında üniversitede okuyan abisinin yanında kalmak için İstanbul‘a gelmiş ve yerleşmiştir. Aslında amacı garsonluk yapmak imiş.

İstanbul’a geldikten sonra arkadaşlarıyla “So Bulurt” (Nereye Gidiyoruz) adında bir gurup kurdu. Bu gurup ile Karadeniz müziği yaptıktan 2 yıl sonra da gurup dağılmıştır.

Kısa bir süre sonra da 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte sekiz üyeli Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate grubu ile birlikte “Nani” ve “Nayino” adlı albümleri çıkardı. 2012 yılında Resul Dindar guruptan ayrılarak müzik hayatına yalnız devam etti.

Resul Dindar, Karmate grubundan 4 arkadaşı ile beraber ayrıldılar ancak grup kurmadan birlikte çalıştılar. İlk çıkardıkları albüm “Divane” oldu. 39 yaşındaki Resul Dindar, söylediği şarkılarda Türkçenin yanı sıra, Karadeniz Bölgesi’nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kullandı.

Resul Dindar'ın Artvin'de yaşayan annesi geçirdikleri bir kaza sonrası 2018 yılında hayatını kaybetti.

EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

Resul Dindar, Derya Batum Dindar ile evlidir. Resul Dindar'ın 2019 yılında dünyaya gelen 1 kızı var.

ALBÜMLERİ

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)

SİNGLE

Kendine İyi Bak (2011)

Sorma (2016)

Hiç (2016)

Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)

Öptüm (2017)

Eyvallah (2018)

Yangın Yeri (2018)

Sevdam ile Beraber (2019)

Yaşlan Benimle (2020)

Hiç (Remix) (2020)

Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)

En Sonum (2020)

Duman Aldi Dağlara (2020)

Sırdaş (2021)