İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Resulayn halkına insani yardım sürüyor

Resulayn halkına insani yardım sürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardım dağıtımının devam ettiğini açıkladı.

Resulayn halkına insani yardım sürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardım dağıtımının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardımların dağıtımı devam ediyor. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerle."

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT