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  3. Resulayn şehir merkezinin girişindeki YPG'nin sözde bayrakları indirildi

Resulayn şehir merkezinin girişindeki YPG'nin sözde bayrakları indirildi

Resulayn'ın kontrolünü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdikleri görüntüler basına yayıldı.

Resulayn'ın kontrolünü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun şehir merkezi girişinde bulunan terör örgütü YPG/ PKK'nın sözde bayraklarını indirdiği görüntüler ortaya çıktı. Kaynak: Resulayn şehir merkezinde terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:02

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