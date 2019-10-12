Resulayn şehir merkezinin girişindeki YPG'nin sözde bayrakları indirildi
Resulayn'ın kontrolünü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdikleri görüntüler basına yayıldı.
Resulayn'ın kontrolünü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun şehir merkezi girişinde bulunan terör örgütü YPG/ PKK'nın sözde bayraklarını indirdiği görüntüler ortaya çıktı. Kaynak: Resulayn şehir merkezinde terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi.
12 Ekim 2019 Cumartesi 17:02
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