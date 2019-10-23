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  3. Resulayn'da Türk bayrağı çekildi

Resulayn'da Türk bayrağı çekildi

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den arındırılan Resulayn'ın pek çok noktasına Suriye Milli Ordusu ve Türk bayrakları çekildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Resulayn'da terör unsurları ve tuzaklamalara karşı tarama, etkisiz hale getirme ve devriye görevleri devam ediyor. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Onur Özel görev başındaki Türk askerleri ve Suriye Milli ordusu ile Resulayn sokaklarındaki son durumu anlattı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:13

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