Reto Ziegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reto Ziegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reto Ziegler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reto Ziegler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Reto Ziegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reto Ziegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Reto Ziegler

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reto Ziegler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reto Ziegler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reto Ziegler 16 Ocak 1986 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Reto Pirmin Ziegler şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reto Ziegler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Icon Football Management yapmaktadır. Reto Ziegler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reto Ziegler'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reto Ziegler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_z_i_e_g_l_e_r_/

Reto Zieglerboyu ve yaşı kaç

Reto Ziegler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reto Ziegler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Reto Ziegler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reto Ziegler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2002 yılında Grasshoppers

31 Ağu 2004 yılında Tottenham

31 Ağu 2005 yılında Hamburg

20 Ocak 2006 yılında Tottenham

23 Ocak 2006 yılında Wigan

30 Haziran 2006 yılında Tottenham

31 Ocak 2007 yılında Sampdoria

30 Haziran 2007 yılında Tottenham

1 Temmuz 2007 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2011 yılında Juventus

3 Eylül 2011 yılında Fenerbahçe

30 Haziran 2012 yılında Juventus

6 Eylül 2012 yılında Loko Moskova

30 Ocak 2013 yılında Juventus

31 Ocak 2013 yılında Fenerbahçe

30 Haziran 2013 yılında Juventus

20 Ağu 2013 yılında Sassuolo

30 Haziran 2014 yılında Juventus

20 Ağu 2014 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2015 yılında FC Sion

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2017 yılında FC Luzern

2 Ocak 2018 yılında Dallas

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2021 yılında FC Lugano

1 Ocak 2023 yılında FC Sion

Reto Ziegler kimdir

Reto Ziegler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reto Ziegler şuan FC Sion takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Gland (1993–1995), Servette FC Genève (1995–1997), US Terre Sainte (1997/1998), Servette FC Genève (1998–2000), Grasshopper-Club Zürich (2000–2002)

Reto Ziegler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Ağu 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 3 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Haziran 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Reto Ziegler nereli

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