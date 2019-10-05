Retrobüs İzmitlileri geçmişe götürdü

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin organize ettiği Pişmaniye Şenliği'nin ikinci gününde sahne alan ünlü müzik grubu Retrobüs 70'ler, 80'ler ve 90'lar konseptiyle İzmitlileri geçmişe götürdü.

İzmit Belediyesi'nin pişmaniyeyi ulusal ve uluslararası anlamda tanıtmak ve adını duyurmak için organize ettiği Pişmaniye Şenliği'nin ikinci gününde ünlü sanatçılar İzmit Belediye Meydanı'nda sahne aldı. İlk olarak sahneye İzmitli sanatçı Mert Sela çıktı. Ardından 70'ler, 80'ler ve 90'lar konseptiyle grup Retrobüs sahne oldu. Konser gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Hakan Tanta, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Pişmaniye Şenliği'nin ikinci günün ilk konserinde sahneye İzmitli sanatçı Mert Sela çıktı. İspanya'nın Malaga şehrinde klasik gitar ve Flamenko eğitimleri alan Sela, İzmitlilere unutulmaz bir resital sergiledi. İspanya'ya özgü Flamenko esintilerini İzmit Belediyesi Meydanı'nda vatandaşlar için söyledi. Pişmaniye Şenliği'nin ikinci gününün finalinde ise sahneye çıkan Retrobüs Grubu üyeleri, İzmitlileri adeta geçmişe götürdü. Konserde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'le dans etti. Konserin ardından Başkan Hürriyet, Retrobüs Gurubu üyelerine katkılarından dolayı plaket, pişmaniye ve çiçek takdim etti.

Öte yandan Pişmaniye Şenliği ikinci günü renkli etkinlikler ve gösterilerle devam etti. Şenliğin ikinci günü ilk gün olduğu gibi 41 Banko ekibinin müzik dinletisiyle başladı. Ardından İzmit'in usta pişmaniyecileri İzmit Belediyesi Meydanı'nda pişmaniye çekimi gerçekleştirdikten sonra vatandaşlara pişmaniye ikramında bulunuldu. Ardından İzmit Belediyesi Sanat Merkezi'nin ekibi olan Sahne İzmit'in sergilediği halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Şenlik kapsamında günün en renkli etkinlilerinden biri olan pişmaniye yeme yarışması gerçekleştirildi. 5'erli çiftten oluşan 10 kişinin katıldığı yarışmada yarışmacılar gözleri kapalı bir şekilde eş oldukları arkadaşlarına pişmaniye yedirmeye çalıştılar. En çok pişmaniyeyi bitirenin kazanacağı yarışma sonucunda bütün yarışmacıların gösterdiği büyük çaba sonrası yarışmaya katılan herkes birinci seçilerek pişmaniye ile ödüllendirildi.

Programların devamında İzmitli pişmaniye üreticilerinin, pişmaniye konusunda tecrübeli ustaların sahne aldığı "Kuşaktan Kuşağa İzmit Pişmaniye Hikayeleri" konulu söyleşide Osmanlı döneminde İzmit'te ortaya çıkan ve günümüze kadar gelip İzmit'in sembolü haline gelen pişmaniyenin tarihî detayları anlatıldı.

Kaynak: İHA