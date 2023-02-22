Reuben Nicodemus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reuben Nicodemus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reuben Nicodemus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reuben Nicodemus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reuben Nicodemus 16 Şubat 2002 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reuben Nicodemus Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reuben Nicodemus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Reuben Nicodemus'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reuben Nicodemus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reuben Nicodemus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ekim 2020 yılında Nasarawa United
1 Aralık 2021 yılında Plateau United
Reuben Nicodemus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reuben Nicodemus şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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