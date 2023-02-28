Reuben Yem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reuben Yem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reuben Yem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reuben Yem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reuben Yem 29 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reuben Yem Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Reuben Yem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Reuben Yem'nin AS Trencin ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Reuben Yem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reuben Yem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reuben Yem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reuben Yem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KAA Gent U19

31 Aralık 2017 yılında GBS Academy

16 Mart 2018 yılında Inter Bratislava

9 Temmuz 2018 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2019 yılında KAA Gent

31 Temmuz 2020 yılında AS Trencin

Reuben Yem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reuben Yem şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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