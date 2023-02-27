Reum Yeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reum Yeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reum Yeo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reum Yeo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reum Yeo 22 Haziran 1989 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 여름 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reum Yeo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Reum Yeo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Reum Yeo'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reum Yeo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reum Yeo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reum Yeo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reum Yeo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Sungui S. THS

1 Ocak 2008 yılında Gwangju Uni

1 Ocak 2012 yılında Gwangju FC

5 Aralık 2016 yılında Sangju Sangmu

4 Eylül 2018 yılında Gwangju FC

9 Şubat 2021 yılında Jeju United

20 Temmuz 2021 yılında FC Seoul

2 Ocak 2022 yılında Incheon Utd.

Reum Yeo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reum Yeo şuan Incheon United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gwangju Nam Elementary School (광주남초등학교, 1996-2001),Gwangju Buksung Middle School (광주북성중학교, 2003-2004),Sungui High School (숭의고등학교로, 2005-2007),Gwangju University (광주대학교, 2008-2011)

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