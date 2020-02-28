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  3. Reuters açıkladı! Türkiye'deki mültecilere Avrupa yolu gözüktü

Reuters açıkladı! Türkiye'deki mültecilere Avrupa yolu gözüktü

Reuters haber ajansı okuyucularına  geçtiği son dakika haberi ile gündeme oturdu. İdlib saldırısı sonrası Türkiye sınırlarını açtı, Suriyelilerin Avrupa'ya gidişi durdurulmayacak.

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28 Şubat 2020 Cuma 08:36

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