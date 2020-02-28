Reuters açıkladı! Türkiye'deki mültecilere Avrupa yolu gözüktü
Reuters haber ajansı okuyucularına geçtiği son dakika haberi ile gündeme oturdu. İdlib saldırısı sonrası Türkiye sınırlarını açtı, Suriyelilerin Avrupa'ya gidişi durdurulmayacak.
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