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  3. Reuters kötü haberi duyurdu: Çin aşısının Brezilya'daki etkisi yüzde 78 oldu!

Reuters kötü haberi duyurdu: Çin aşısının Brezilya'daki etkisi yüzde 78 oldu!

Reuters tarafından yayımlanan haberde, ülkemizin de 50 milyon doz alınması için anlaşma imzaladığı ve 3 milyon dozunun sevkinin gerçekleştirildiği Çinli şirket Sinovac tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Coronavac'ın Brezilya'da sadece yüzde 78 oranında etki gösterdiği açıklandı.

Reuters kötü haberi duyurdu: Çin aşısının Brezilya'daki etkisi yüzde 78 oldu!

Reuters, çalışmalara katılan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarında yüzde 78 etkinlik gösterdiğini duyurdu. Sputnik'in haberine göre, CoronaVac aşısının 3. faz ara sonuçlarında yüzde 78 etkin olduğunun ortaya çıktığı ve bu sonuçların Brezilya'nın sağlık düzenleme ajansı ANVISA'ya iletildiği belirtildi.

6 ÜLKEYLE DAHA ANLAŞMASI VAR

CoronaVac'ın klinik deneyleri Brezilya'yla birlikte Türkiye ve Endonezya'da sürüyor. CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri temmuz sonlarında başlamıştı.

Reuters kötü haberi duyurdu: Çin aşısının Brezilya'daki etkisi yüzde 78 oldu!

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakasına sahip olan Brezilya ve Endonezya'nın CoronaVac aşısını bu ay içinde kullanmaya başlaması bekleniyor. Sinovac firmasının Türkiye'nin yanı sıra Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland'la da aşı anlaşmaları bulunuyor.

CoronaVac’ın etkinliği, Moderna veya Pfizer/BioNTech aşılarının yüzde 90'dan fazla başarı oranını takip etse de taşınması ve saklanması daha kolay bir aşı olma özelliğine sahip.

Reuters kötü haberi duyurdu: Çin aşısının Brezilya'daki etkisi yüzde 78 oldu!

Sonuçlar henüz kamuya açıklanmadığı için isimsiz olarak konuşan kaynağa göre, şirketin Brezilyalı ortağı biyomedikal merkezi Butantan, etkinlik verilerini federal sağlık düzenleyicisi Anvisa'ya perşembe sabahı bir toplantıda sunarak, aşının acil kullanımı için onay istedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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