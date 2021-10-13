Reuters tarihi operasyonu duyurdu! DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratı sayesinde yakalandı!

Reuters haber ajansı, Irak'ın DEAŞ liderlerinden biri olan Sami Casim'i, Türk istihbaratının yardımı sayesinde yakaladığını duyurdu.

Haberi, adlarını açıklamadığı üç güvenlik kaynağına dayandırdı.



"YEREL GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YARDIMIYLA YAKALANDI"

Irak, Pazartesi günü, güvenlik güçlerinin Sami Casim'i yakaladığını duyurarak "sınır ötesinde düzenlenen özel bir operasyon" sonucu ele geçirildiğini açıklanmıştı. Fakat operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi verilmemişti.

Reuters'a konuşan ikisi Iraklı üç kaynak, Casim'in Suriye'nin kuzeybatısında saklandığını ve Türk istihbaratının onun yakalanmasında çok kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Ajansın "bölgesel çapta bir güvenlik kaynağı" olarak nitelendirdiği Sami Casim, yerel güvenlik güçlerinin yardımıyla yakalandı. Reuters, bu güçlerle, Suriyeli muhaliflerin kastedildiğini belirtti.

"TUZAĞA DÜŞÜRÜLEREK TÜRKİYE'DE YAKALANDI"

Iraklı kaynaklar ise Casim'in kurulan bir tuzakla Suriye'den ayrılmasının sağlandığı ve Türkiye'de yakalandığını söyledi. Ayrıca Casim'in askeri bir uçakla Irak'tan Türkiye'ye götürüldüğü de belirtildi.

DEAŞ LİDERİ BAĞDADİ'NİN YARDIMCISIYDI

Irak ve Türkiye yetkililerinden ise herhangi bir açıklama gelmedi. DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı olan Casim, DEAŞ lideri Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi'ye de yakın bir isim.

BULANLARA 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL

ABD, Casim'in yakalanmasına yardımcı olanlara 5 milyon dolar ödül vereceğini duyurmuştu.

FBI Casim hakkında, "DEAŞ'ın terör operasyonlarının finansmanında" önemli rol oynamış ve örgütün gelir getiren "yasa dışı petrol, gaz, tarihi eser ve mineral" satışı gibi mali operasyonlarını yönetmiş olduğunu açıklamıştı.