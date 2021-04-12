Reuters'a konuşan Türk yetkili açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kısıtlamalar bu hafta...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre günlük vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrederken gözler 13 Nisan Salı günü yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Çıkacak kararların illerin risk durumu yerine tüm ülkeyi etkilemesi beklenirken Reuters haber ajansına konuşulan ve adını vermeyen Türk yetkili, kabine toplantısının ardından önlemlerin sıklaştırılabileceğini söyledi.

Yetkili isim, "Çok daha sert önlemler almaktan başka bir çözüm görünmüyor" dedi. İsmini vermeyen yetkili isim Bilim Kurulu tarafından yapılacak öneriler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında harekete geçileceğini kaydetti.

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTINA KISITLAMA

Masada konuşulan yasaklar hakkında bilgi veren yetkili, şehirlerarası seyahatlerin sınırlandırılması, 20 yaş ve altındaki bireyler ile 65 yaşın ve üstündekilerin hareketinin kısıtlanması ve spor ve eğlence tesislerinin kapatılması gibi kısıtlamaların yer alabileceğini söyledi.

HÜKÜMETİN HEDEFİ TURİZM SEZONUNDAN ÖNCE SAYILARI AZALTMAK

Yetkili, isim hükümetin planına ilişkin olarak, "Plan, turizm sezonu tam olarak başlamadan önce sayıları azaltmaktır, çünkü 50.000'in üzerindeki günlük vaka sayıları turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir" dedi.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

11 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.

Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

Kaynak: Bölge Gündem, Reuters, AA.

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