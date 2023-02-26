Revaz Chiteishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Revaz Chiteishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Revaz Chiteishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Revaz Chiteishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Revaz Chiteishvili 30 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da რევაზ ჩიტეიშვილი şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Revaz Chiteishvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Revaz Chiteishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Revaz Chiteishvili'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Revaz Chiteishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Revaz Chiteishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Revaz Chiteishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Revaz Chiteishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2014 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2018 yılında Chikhura

3 Ocak 2020 yılında FC Dila

Revaz Chiteishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Revaz Chiteishvili şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.