Revaz İnjgia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Revaz İnjgia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Revaz İnjgia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Revaz İnjgia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Revaz İnjgia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Revaz İnjgia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Revaz İnjgia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Revaz İnjgia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Revaz İnjgia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Revaz İnjgia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Revaz İnjgia 31 Aralık 2000 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da რევაზ ინჯგია şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Revaz İnjgia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Revaz İnjgia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Revaz İnjgia'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Revaz İnjgia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Revaz İnjgia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Revaz İnjgia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Revaz İnjgia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2018 yılında FC Locomotive

20 Eylül 2020 yılında Radnicki Srem

1 Ocak 2021 yılında FC Telavi

1 Temmuz 2021 yılında Apol. Limassol

25 Ağustos 2022 yılında Doxa Katokopias

31 Aralık 2022 yılında Apol. Limassol

10 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

Revaz İnjgia kimdir

Revaz İnjgia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Revaz İnjgia şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Revaz İnjgia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Revaz İnjgia nereli

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